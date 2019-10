Il risparmio si impara ad Explora

Il 27 ottobre, in occasione del Mese dell’educazione Finanziaria, Il Risparmio si impara, l’evento promosso dal Museo Explora in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.



In programma una giornata, a ingresso ridotto a 5 euro, con laboratori e attività per conoscere il concetto di Educazione Finanziaria e riflettere sull’importanza del lavoro come fonte di guadagno e sul sapere distinguere i reali bisogni, approfondendo circolarità del denaro e uso consapevole delle risorse economiche.



I bambini, durante i 4 turni di visita delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00, possono partecipare ai laboratori:



3/5 anni – Crea la tua Moneta per scoprire il lungo viaggio dell’Euro dalla Banca Centrale Europea al proprio salvadanaio, personalizzando, in un vero spazio maker, le proprie valute grazie all’uso di fustelle, cartoncini, colle e colori.

6/11 anni – Patrimonio, Reddito, Consumo & Risparmio per comprendere, attraverso una serie di domande divertenti e collegate alla loro esperienza personale, che i concetti dell’economia sono nella vita di tutti i giorni e possono essere anche utilizzarli per far muovere degli “Ozobot”, piccoli robot capaci di riconoscere percorsi programmati dai bambini stessi.



Inoltre, durante la visita è possibile visitare Economiamo, il percorso gioco di Explora sull’uso consapevole del denaro che promuove l’educazione finanziaria per i bambini quale esperienza di crescita e avvicinamento alla cittadinanza economica attiva e consente loro di sperimentare il processo guadagno-spesa-risparmio attraverso simulazioni nei campi della Ricerca, della Mobilità Sostenibile e della Tecnologia.



E nel bookshop del Museo la lettura Chiara e l’uso responsabile del denaro di Maurizio Spadaletti con illustrazioni di Rachele Lo Piano, ad accesso gratuito dai 5 anni, dalle ore 16.00 con durata di 30 minuti.



-Mese dell’educazione finanziaria- comprende attività ed eventi dedicati ad adulti e bambini di tutta Italia con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti nella gestione e programmazione delle risorse familiari affinché sia garantito il benessere economico.



Visita al Museo

Quando: Domenica 27 ottobre 2019 nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00

Età: 3-5 e 6-11 anni

Modalità di partecipazione: Ingresso ridotto al Museo con prenotazione obbligatoria.



Lettura animata “Chiara e l’uso responsabile del denaro” nel bookshop di Explora

Quando: Domenica 27 ottobre ore 16.00

Età: 5-11 anni

Modalità di partecipazione: Accesso gratuito, durata 30 minuti, prenotazione obbligatoria 06 3613776