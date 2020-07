Il Rinascimento a Roma, passeggiata serale tra Campo dei Fiori e via Giulia

Nel cuore della città moderna, intorno a corso Vittorio Emanuele, si sviluppano alcune tra le piazze romane più famose nel mondo. Ed è proprio da una di queste piazze che si vuole partire per accompagnare i partecipanti in una suggestiva e rinfrescante passeggiata serale. La visita inizierà infatti nella bellissima piazza di Campo dei Fiori, famosa per il suo antico mercato e per le sue osterie, e in passato luogo deputato alle esecuzioni capitali. Tra queste la più tristemente nota è sicuramente quella che vide bruciare sul rogo il frate domenicano Giordano Bruno.

Il percorso di visita proseguirà poi nella contigua piazza Farnese, vero e proprio quartier generale della famiglia di papa Paolo III. Questa bellissima piazza è dominata dall’imponente e maestosa architettura di palazzo Farnese, realizzato da architetti del calibro di Antonio da Sangallo il Giovane e Michelangelo, solo per citarne alcuni, e che rappresenta oggi un vero e proprio gioiello dell’architettura rinascimentale a Roma. La passeggiata proseguirà quindi su via Giulia, importante arteria stradale realizzata per volere di Giulio II della Rovere in un progetto di continuità e di espansione urbanistica della città, teso alla sempre maggiore valorizzazione dell’area di Trastevere e del Vaticano. La passeggiata avrà una durata di un’ora e mezza circa e terminerà all’altezza di Ponte Sisto.



ESPERIDE RICORDA:



Come arrivare: Linea bus atac 64, 46, 62 – fermata C.SO VITTORIO EMANUELE/S. A. DELLA VALLE (Appuntamento all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via dei Baullari). Ricordiamo a tutti i soci di presentarsi all’appuntamento mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

Il noleggio degli auricolari è obbligatorio.

Il contributo richiesto è di 9 euro per i soci già tesserati e di 13 euro per chi deve ancora iscriversi all’associazione. Il noleggio degli auricolari è incluso nel contributo richiesto.