Il respiro del fotomosaico

"Roberto Bramati è una persona difficile da inquadrare, non si può e non si deve inquadrare e soprattutto non gli si deve dare un ruolo, Roberto è un mistero-non misterioso, lo yin e lo yang dell'arte, una continua alternanza di immagini ma sempre in equilibrio tra loro".

"È un motivo di orgoglio esporre le sue opere", spiega l'organizzazione. Una serie di foto mosaici realizzati con Polaroid, opere che possono essere viste nell'insieme ma più ci si avvicina, più si colgono particolari in ogni singolo fotogramma. Le sue callitipie, invece, ci riportano a scoprire l'arte alchemica della fotografia.

Questa è l'occasione giusta per vedere le sue opere, dal 26 febbraio all'8 marzo da Liberamente Love Boutique, Via Domenico Falcioni 15 Roma.