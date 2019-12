Il Regno di Babbo Natale vi aspetta a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale è la casa di Babbo Natale, il luogo d’incanto che da settembre a gennaio accoglie 7 giorni su 7 entusiasti del Natale e delle decorazioni natalizie che viaggiano da tutta Europa per raggiungere Vetralla, un piccolo paese della provincia di Viterbo, ad appena 45 minuti da Roma.

Oltre 3500 m2 dedicati alla magia del Natale. Il mercatino di natale a Vetralla, a due passi da Roma, dove troverete un Auditorium con animazione e spettacoli, la casa di Babbo Natale, il Victorian Village con area food e la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio al centro, oltre alle più belle decorazioni Natalizie da tutto il mondo.

Quello che sulla carta nasce per essere il più amato negozio di addobbi natalizi d'Italia, con il tempo è diventato una vera e propria esperienza per chi vi entra. L’ingresso è totalmente gratuito, si paga solo se si acquistano decorazioni e addobbi natalizi dal negozio, perché il Natale è di tutti e vivere la Magia del Regno di Babbo Natale deve essere una opportunità per tutti.

Ogni weekend il Regno di Babbo Natale vicino Roma intrattiene bambini da 0 a 999 anni con animazione, spettacoli e tanto buon umore, capace di convertire anche il più accanito dei Grinch. Il Regno di Babbo Natale, grazie allo Spirito con il quale è condotto, entra a far parte delle mete preferite da chi ama addobbi natalizi, visitare Mercatini di Natale, Villaggi Natalizi nel bisogno di dedicare ancora più tempo alla festa che “rende tutti più buoni”.

Nel suo regno, potrete incontrare anche Babbo Natale, tutti i giorni della settimana nei seguenti orari:

da lunedì a giovedì: 15:30 -19:30 - venerdì: 10:00 -13:00 / 14:30 -19:30 - sabato e domenica: 10:00 -19:30

Gallery