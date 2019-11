Il re del lago e la principessa Artemisia al Castello di Bracciano

Domenica 10 novembre 2019, alle 15, è in programma una visita animata per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano, a cura della Compagnia Teatro Helios.



“Il re del lago e la principessa Artemisia” è un’antica leggenda legata al lago di Bracciano e al suo magico castello. Un racconto che si perde nella notte dei tempi e che saprà lasciare un messaggio di speranza a tutti coloro che lo ascolteranno.

La visita, animata da vari personaggi, è dedicata a tutta la famiglia e si svolge nelle maestose sale del castello di Bracciano. Si tratta di un evento unico nel suo genere, che terminerà nella suggestiva stanza delle storie, dove i partecipanti assisteranno al racconto finale. In questa occasione grandi e piccini saranno spettatori e protagonisti ed entreranno a far parte di questa leggendaria vicenda…



Durata: 1 ora e 45 minuti circa

Età consigliata: 3-9 anni

Costo: 15 euro (gratis per bambini di 3 anni non compiuti)

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): 0637898409 – 3293106062 – info@teatrohelios.it

Link: www.teatrohelios.it



Castello Odescalchi di Bracciano

Via del lago 1