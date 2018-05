Il Re Davide al Nuovo Teatro Orione

Il 16 Giugno 2018 a Roma, presso il Nuovo Teatro Orione in Via Tortona 7, dalle ore 20:30 , si terrà l’atteso spettacolo di danza “Il Re Davide” della Compagnia Holy Dance di Suor Anna Nobili.

Lo spettacolo “Il Re Davide” nasce per far conoscere il vero volto di Dio, che si manifesta attraverso azioni e sentimenti di personaggi biblici. Il Re Davide danzò nudo e libero davanti al Signore per adorarlo con tutte le sue forze. Un’appartenenza totale a Dio, che in questo spettacolo si noterà tramite una delle forme d’arte più espressive al mondo: la danza. Suor Anna Nobili, fondatrice e docente dell’associazione Holy Dance, afferma: “anche noi adoriamo Gesù, danzando con lo stesso entusiasmo con cui danzava Re Davide; per noi la danza è manifestazione della presenza di Dio in noi e in mezzo a noi, ed è questo l’obiettivo principale che vogliamo raggiungere attraverso lo spettacolo, volto ad adorare e ad amare l’unico Dio." L’apertura della Scuola Holy Dance, oggi Associazione privata di fedeli, è nata per avvicinare tutti ad una spiritualità del corpo. Ciò può avvenire attraverso il movimento libero del corpo o attraverso la tecnica della danza per entrare nella preghiera. Holy Dance è presente sia a Roma che in diverse parti d’Italia, dove operano docenti e collaboratori. Questi ultimi, attraverso la danza, aiutano i giovani e meno giovani ad avvicinarsi alla preghiera e all’arte come forma di evangelizzazione. La Compagnia si esibisce non solo in teatro ma ovunque sia richiesta, con lo scopo di accompagnare le persone e far ritrovare sè stesse.