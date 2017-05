Il rapper Laoiung live al Goa Club

Touch The Wood presenta al Goa Club come data di chiusura l'esibizione live di Laioung e la crew rap RRR Mob. Il gruppo è composto da Laoiung, Isi Noice, Momomoney e Hichy Bangz e nasce con l'intento di rinnovare il panorama musicale nazionale sfruttando il melting pot etnico e culturale tra italiani e figli di immigrati. Ne scaturisce così un hip hop vivace frutto dell'unione al nuovo rap nostrano con la musica giamaicana, il soul e ritmi Afro. L'RRR Mob con il tempo è diventato un collettivo che ha avviato collaborazioni producers, videomakers, musicisti provenienti dall'Italia, Inghilterra, Francia, Belgio, Brasile e Marocco. Tra i successi maggiori della crew c'è il singolo "Wooh" e "Giovane Giovane", brano realizzato in collaborazione con Izi e Tedua. A capo del progetto c'è Laoiung, sicuramente uno dei giovani più interessanti venuti fuori quest'anno per il panorama hip hop. Rapper, cantante e compositore, Giuseppe Bockarie nasce in Belgio da madre africana. Dopo aver viaggiato in diverse città europee, con lo pseudonimo Laoiung ha fatto confluire tutte le sue esperienze internazionali in un contenuto fresco e innovativo per la scena musicale italiana. Il suo disco da solista " Ave Cesare" è uscito il 21 aprile su Sony Music. In chiusura il deejay set della crew Basement da Brescia e dei resident deejay Marco G. & Mr. Kite. Jl duo romano recentemente ha pubblicato i remix per artisti come Gazzelle e Carl Brave & Franco 126, unendo la musica indie all'hip hop. Ore 23:00 BIGLIETTI: 10-15 euro INFORMAZIONI: 06 5748277 http://www.touchthewood.it/ http://www.goaclub.com/ https://www.facebook.com/touchthewood2007