Il Rach 2 e la Quarta di Schumann



Venerdì 1 giugno ore 20.30, Teatro Palladium (zona Garbatella, metro B)



S. Rachmaninov: Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore op. 18

R. Schumann: Sinfonia n. 4 in re minore op. 120



Roma Tre Orchestra

Fiorenzo Pascalucci, pianoforte

Yoram David, direttore



Biglietti disponibili e posti numerati: www.r3o.org

+39 392 024 4701