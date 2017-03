Il racconto del Pigneto, tra storytelling e pranzo @darCiriola

SABATO 18 MARZO ore 11.00 Ottavo Colle organizza un'incursione urbana allo storico quartiere #Pigneto, in collaborazione con Le Civico. Una passeggiata che intende riflettere insieme ai partecipanti su come il #Pigneto è raccontato dai media e a volte solo consumato senza ricordarne le origini operaie o addirittura mistificandole. Per immergerci subito nell'atmosfera del quartiere, ci incontriamo alle 11.00 in uno dei posti più autentici del Pigneto… dar Ciriola [via Pausania, 2]! Qui sarà pronta per voi la colazione. Dopo la passeggiata si torna dar Ciriola per concludere il tour gustando antichi sapori della cucina romana popolare… qui potrete scegliere la vostra ciriola (il pane della tradizione capitolina) tra le tante varietà offerte e dai nomi stravaganti (er burino, er bulicante, er fiodena) … e vi assicuriamo che la scelta sarà ardua! COSTI €15 Colazione [caffè + cornetto] Passeggiata Pranzo [ciriola a scelta + bevanda + caffè] Prenotazione OBBLIGATORIA e valida solo se inviata a iranaldi1973@gmail.com NON SONO VALIDI I PARTECIPERO' SU FACEBOOK Sabato 18 marzo Ore 11.00 dar Ciriola Via Pausania, 2 [Pigneto]