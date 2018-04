Il quintetto jazz Ruby Rushton live all'Alcazar

Giovedì 19 aprile all’Alcazar, appuntamento con il live di Ruby Rushton, per la prima volta in Italia.



Ruby Rushton è un quintetto jazz nato nel 2015 su iniziativa di Tenderlonious, fondatore della londinese 22a Records che, dalla sua nascita nel 2013 a oggi, è cresciuta tanto da diventare una delle etichette più apprezzate del clubbing internazionale e un punto di riferimento della nuova scena jazz londinese, che sta vivendo un momento d'oro.



Dietro al nome Ruby Rushton si nascondono personaggi di riferimento della label e del nuovo movimento jazz di South London come appunto Tenderlonious (che suona sax e flauto), Aidan Shepherd (tastiera), Tim Carnegie (batteria), Joseph Deenmamode aka Mo Kolours e altri ancora. Alcuni di questi hanno partecipato alle produzioni in studio e ai live di Yussef Kamaal, Moses Boyd e altri ancora.



Il quintetto presenterà al pubblico di Roma Trudi’s Songbook: Volume One e Volume Two, progetto che sta portando in tutta Europa e che ha ricevuto l’apprezzamento di molti intenditori del genere, non ultimo Gilles Peterson che lo ha nominato “Miglior Album Jazz dell’anno” al Worldwide Award.



Two For Joy, il debutto strumentale del 2015 firmato dal collettivo Ruby Rushton - in cui per l'occasione figura Yussef Dayes (ai più noto proprio per il progetto Yussef Kamal) - è stato descritto come un’attendibile rappresentazione del suono odierno di Londra: registrato in un solo giorno, il disco fonde jazz, hip hop, afrobeat e musica elettronica alternando momenti di grande energia a soli meditativi e groove malinconici.



Prima del concerto il dj-set a cura di Abbattoir & friends e un ospite speciale: Neney Santos.



Info e biglietti

Riduzione a 10 euro per chi si mette in lista inserendo nome nella bacheca di dell'evento facebook, fuori lista 15 euro.



h.19.00 Aperitivo & Music selection dalle 19: Abbattoir & friends

h.21.00 Live music dalle 21: Tenderlonious presenta Ruby Rushton in quintetto (UK)



Ed Cawthorne (Tenderlonious) - flute/sax

Nick Walters - trumpet

Aidan Shepherd - keys

Fergus Ireland - bass

Tim Carnegie - drums

