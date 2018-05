Il Quartiere Coppedè, visita guidata esoterica

Uno dei luoghi più esoterici di Roma, il leggendario Quartiere Coppedè, un piccolo complesso residenziale progettato nei primi decenni del Novecento dall'architetto fiorentino Gino Coppedè, da cui prende il nome.

Rara isola di originalità architettonica, il Quartiere è spesso sconosciuto agli stessi romani, pur rappresentando un unicum artistico nel tessuto urbano della Città Eterna. Una storica dell'arte ti guiderà nell'atmosfera misteriosa ed impenetrabile di questo luogo "altro" per tradurne l'incredibile quantità di simboli che racchiude e per svelarne i significati più nascosti.

La guida fornirà le "chiavi" per accedere ai contenuti occulti e alle ragioni più profonde che hanno dato vita ad un progetto urbanistico estremamente eclettico, firmato da Gino Coppedè, uomo visionario e geniale, incredibile architetto e massone illuminato.



Appuntamento con la guida in Piazza Buenos Aires, davanti alla chiesa di S. Maria Addolorata.



Quota di partecipazione: € 10 (pagamento sul posto)



Prenotazione obbligatoria: www.madeinrome.eu oppure guide@madeinrome.eu oppure 388.9273896 (sms o whatsapp)