Il Quartiere Coppedè. Visita esoterica

Il "Quartiere Coppedè", uno dei luoghi più esoterici di Roma, è un piccolissimo complesso residenziale, progettato nei primi decenni del Novecento dall'architetto fiorentino Gino Coppedè, da cui prende il nome.



Rara isola di originalità architettonica, il "Quartiere" è spesso sconosciuto agli stessi romani, pur rappresentando un unicum artistico nel tessuto urbano della Città Eterna.



Una guida e storica dell'arte vi condurrà attraverso un "viaggio esoterico", nell'atmosfera misteriosa ed impenetrabile di questo luogo "altro", cercando di interpretarne l'incredibile quantità di simboli che racchiude e di svelarne i significati più nascosti che custodisce.



La guida vi fornirà le giuste "chiavi" per accedere ai contenuti "occulti" e alle ragioni più profonde che hanno dato vita a un progetto urbanistico estremamente eclettico, firmato da un uomo, artista visionario e geniale, incredibile architetto e Massone illuminato.





CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA €10



Il pagamento del contributo sarà effettuato sul posto.

I minorenni accompagnati non pagano la visita, ma solo €1 per affitto radioguida, se richiesta.

Comunicare sempre la presenza di minorenni accompagnati.





COME PARTECIPARE: invia la tua richiesta al 388.9273896 (attento al prefisso!) con un Sms / WhatsApp oppure all'indirizzo guide@madeinrome.eu e completa la tua prenotazione.



La prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata per ogni partecipante maggiorenne, fino ad esaurimento posti.



La prenotazione è indispensabile per partecipare alla visita guidata, per ricevere conferma e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.





APPUNTAMENTO con la guida in Piazza Buenos Aires, davanti alla chiesa argentina. Consigliamo di arrivare con qualche minuto di anticipo.





