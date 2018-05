Il quartiere Coppedè tra cinema ed esoterismo

Il quartiere Coppedè, con il suo fascino misterico e inquietante, è uno dei luoghi più particolari di Roma e nel tempo ha affascinato romani, turisti e soprattutto grandi cineasti. L'aspetto lugubre e misterioso infatti ha fatto da sfondo alle pellicole di Dario Argento, Mario Bava e Claudio Callegari ma anche al cinema delicato ed ironico di Dino Risi. Lo stesso Gino Coppedè, nel suo palazzo del Ragno, si ispirò a Kabiria, sceneggiato da Pastrone e D'Annunzio. Con la nostra guida andrete alla scoperta delle location cinematografiche, del mistero, dell’esoterismo e delle simbologie massoniche che convivono in questo straordinario angolo di Roma.



SABATO 02 GIUGNO ORE 21.00



Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Dora (sotto l’arco d’ingresso al quartiere)

Quota di partecipazione: 10€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 12€ intero, 6€ under 18, 2€ under 10

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729

Modalità di pagamento: in contanti alla guida

Div.abili: assenza di barriere architettoniche