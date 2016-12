Il Quadraro: la Street Art racconta la Resistenza

Il Quadraro, quartiere passato alla storia come il "Nido di vespe" per la resistenza messa in atto dai suoi abitanti durante la II Guerra Mondiale, rappresenta oggi un polo importante per le arti urbane e una zona di scambio multiculturale. Passeggiando per le vie della zona, scopriremo la straordinaria vitalità artistica rappresentata dal M.U.R.o., il Museo di Urban Art di Roma: comprenderemo come i migliori artisti di tutto il mondo hanno interpretato questo pezzo della storia di Roma, attraverso un museo a cielo aperto che custodisce la sua memoria e ne rispetta l'identità. Appuntamento: sabato 14 gennaio alle ore 15.00 presso l'uscita Metro A, fermata Porta Furba Quadraro (lato Via dei Fulvi) Durata: 2 h circa Contributo evento: 10 euro A cura di: Francesca Corsi ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visive Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086