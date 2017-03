Il producer Chris Nolan e il nuovo rap italiano al Goa Club

Tornano gli appuntamenti di Touch The Wood all'insegna della migliore musica rap e trap nazionale. Venerdì 5 aprile si esibirà al Goa Club il producer Chris Nolan. Dopo aver collaborato con alcuni fra i rapper più apprezzati di questa generazione come Ghali, Tedua o Sfera Ebbasta, il giovane beatmaker milanese con il lancio del singolo "Morning" ha iniziato a dedicarsi a lavori da solista. In apertura il set dei resident deejay Marco G. & Mr.Kite. Chris Nolan da circa due anni sta firmando le produzioni di alcuni fra i maggiori successi della nuova ondata di rap italiano. Da "Pugile" di Tedua, "Vai Tra" di Ghali, a "Notti" o "Bang Bang" di Sfera Ebbasta: sono tutti singoli che vantano milioni di visualizzazioni su Youtube, che evidenziano uno stile assolutamente personale del producer. "Nei miei pezzi cerco sempre di creare un tappeto melodico molto rilassante, che poi provo a sconvolgere con la drum kit, le considero quasi due cose separate, la melodia e la ritmica". Chris Nolan oltre al lavoro svolto in studio, ha seguito Ghali in quasi tutte le tappe del tour, dando sfoggio anche di un'ottima tecnica sul campo. Recentemente il giovane producer milanese, attraverso la pubblicazione del singolo "Morning" ha iniziato a lavorare con Avantguardia, un collettivo artistico di produttori che vuole raggiungere la totale libertà artistica attraverso la musica e le immagini. BIGLIETTI: 10-15 euro INFORMAZIONI: 06 5748277 http://www.touchthewood.it/ https://www.facebook.com/touchthewood2007 https://www.instagram.com/touchthewood/