Il principe Mezzanotte al Teatro India

Dal 4 al 6 maggio Alessandro Serra e la sua compagnia Teatropersona portano in scena al Teatro India con IL PRINCIPE MEZZANOTTE, una romantica fiaba dai tratti misteriosi, noir e poetici attraverso un carosello di personaggi buffi e grotteschi.

Sul palcoscenico una “stanza magica”, onirica, accoglie piccoli e grandi spettatori attraverso un inusuale pertugio: un comò, appositamente realizzato per diventare una piccola porta una volta privato dei cassetti. Il Principe Mezzanotte è una storia tenebrosa, divertente e buffa, ma anche un po’ paurosa. C’era una volta un principe di nome Mezzanotte, nato a mezzanotte e perdutamente innamorato del buio e delle stelle perché di notte, non solo si nascondono fantasmi, lupi e streghe, ma prendono vita i sogni. Tuttavia, anche i sogni più belli posso trasformarsi in incubi, proprio come accadde al povero principe, costretto a nascondersi in questo magico comò per sfuggire alla maledizione della terribile strega Valeriana.

La strega si era talmente innamorata del pallido principe che quando lui la respinse gli lanciò una terribile maledizione: il giorno in cui il principe si fosse innamorato si sarebbe trasformato in un essere mostruoso. Da allora Mezzanotte, rimpicciolito con tutto il suo castello e i suoi servitori vive triste e solitario, in attesa che qualcuno sciolga la maledizione. “Ma che succede? Qualcuno è entrato nel castello? C’è un gran trambusto, inseguimenti, porte che sbattono, luci che vanno e vengono”, non resta che entrare proprio attraverso il comò.