Il principe dei cocci rotti al Teatro Petrolini

Ambientato in un futuro prossimo dove la crisi energetica ha riportato il mondo in un nuovo medioevo, il testo narra delle vicende del "Principe", un dittatore - monarca che governa una gran fetta di quella che è stata la città di Roma. In scena si succederanno quattro personaggi che, con i loro monologhi ora comici ed ora drammatici, ci riveleranno fatti e retroscena del loro particolare mondo. "Il principe dei cocci rotti" è uno spettacolo duro, affilato, dissacrante, poetico, impreziosito da momenti estremamente divertenti. Il testo gioca con gli stilemi da tragedia classica, reinventa un sillabario espressivo di "trilussiana" memoria che muterà in "magma narrativo" esplosivo, moderno e sguaiatamente "pop". A scandire e dilatare il ritmo sincopato dei monologhi ci penseranno i due musicisti in scena che arricchiranno il tutto con pertinenti e suggestive contaminazioni sonore.