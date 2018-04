Il primo rione di Roma: passeggiata monticiana

Radici dedica il mese di Aprile, e l'inizio della stagione primaverile e mite, alle passeggiate urbanistiche alla scoperta della città, dai rioni più conosciuti ai quartieri più lontani dal centro storico.

Il primo appuntamento sarà dedicato al rione più caratteristico di Roma che si estende sui tre colli Quirinale, Viminale ed Esquilino, celebre per le botteghe degli artigiani oggi in parte trasformate in moderni esercizi commerciali: il rione Monti. L'itinerario toccherà alcuni tra i luoghi più conosciuti e altri meno noti, dalla chiesa di S. Pudenziana alla piccola chiesetta di S. Lorenzo in Fonte, dalla chiesa di S. Agata dei Goti alla torre delle Milizie, dei Borgia e dei Conti, dalla splendida villa Aldobrandini al complesso medievale dei Cavalieri di Rodi, arroccato sui resti del foro di Augusto. Raggiungeremo così la "piazzetta", piazza della Madonna de' Monti, prossima all'Argiletum (antico tracciato romano che collegava i Fori alla Suburra) e fulcro urbanistico del rione da cui si snodano numerose strade e vicoli nascosti. La passeggiata sarà animata da aneddoti e racconti legati alla storia, ai personaggi e alla vita autentica del rione, nella sua continuità abitativa che lo ha caratterizzato nei secoli e che ancora oggi si respira.

Attenzione! Per tutti gli appassionati di fotografia, consigliamo di non dimenticare la macchina fotografica (qualsiasi strumento - dalle reflex ai cellulari - è ben accetto!) visti i numerosi angoli suggestivi e curiosi che incontreremo durante il percorso.



Appuntamento: Sabato 7 Aprile alle ore 15.30 in via Urbana 160, davanti l'ingresso della chiesa di S. Pudenziana

Contributo evento: 10 euro

A cura di: Giulia Foscolo



Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086