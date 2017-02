Il potere dell'Invisibile

Convegno dedicato agli effetti di numeri, suoni, colori, sulla nostra vita e sull'ambiente. Si parlerà di Biogeometria, la scienza dell'architettura sacra e delle onde emesse dalla forma che viene dall'antico Egitto, I sigilli di Salomone e il loro potere, la valvola di Ighina come possibilità antisismica, i numeri del russo Grabovoi per il benessere, e quelli della numerologia che ti raccontano la tua vita e il tuo futuro, l'uso di tecniche di radionica e di fisica quantistica per migliorare la nostra vita. La sera prima è previsto un concerto di musica medianica, capace di aprire le nostre percezioni sul mondo invisibile. Il giorno prima e lunedi sono previsti corsi