Il posto: la danza verticale sfida la gravità

E’ una sfida alla forza di gravità e all’orizzontalità di ogni messa in scena quella della compagnia Il posto, da sempre impegnata in spettacoli di acrobazia e danza su “palcoscenici verticali” come facciate di edifici, palazzi, campanili, edifici storici o moderni, architetture significative delle città.

Con il solo utilizzo di corde questa particolare compagnia, testimonial italiana della danza verticale, mette da anni in scena spettacoli magici in cui corpo, architettura e musica (composta appositamente) concorrono al coinvolgimento del pubblico. Non a caso le loro produzioni sono state presentate a Singapore, Bangokok, Parigi, Doha, Rabat, Lisbona, Kaunas, Milano, Bologna, Venezia e moltissime altre città nel mondo