Il poeta Gio Evan arriva a Roma per presentare il suo doppio disco d’esordio

Il poeta Gio Evan porta in tour il suo disco d’esordio in un live tra musica e parole accompagnato dai musicisti Anudo



A pochi mesi dalla sua performance alla Biennale MArtelive 2017 e a qualche settimana dall’uscita del suo secondo libro Ormai tra noi è tutto infinito (Fabbri-Rizzoli), già bestseller, Gio Evan presenterà il 28 aprile a Largo Venue di Roma il suo disco d’esordio “Biglietto di Solo Ritorno” (MArteLabel).



Gio Evan è conosciuto come poeta, scrittore, umorista e performer. Si tratta di un artista trasversale con al seguito quasi 400.000 followers sui social network, le sue poesie (e da adesso le canzoni) vengono condivise sui muri, incise sui banchi di scuola, sugli alberi, per poi viaggiare in rete sulle bacheche del popolo del web.

Il 17 aprile esce per MArteLabel "Biglietto di solo ritorno", con la produzione artistica agli Anudo, e composto di due dischi, nove canzoni e dieci poesie recitate da Gio Evan e accompagnate dalle musiche curate da Giampiero Mazzocchi.



Dal vivo lo spettacolo di Gio Evan stupisce per coinvolgimento e carisma, come se sul palco ci sia nato e cresciuto. Un performer nato che incarna i principi di multidisciplinarità artistica, a metà tra il poeta, il musicista e l’attore. Quello di Gio Evan è uno spetta-concerto che interesserà musica, poesia e teatro, dove le canzoni si alterneranno alle letture delle poesie del suo ultimo libro. Promette accendini alzati, possibilità di saltare e ballare, ma anche momenti più intimi di ascolto delle sue poesie.

L’accompagnamento sarà degli Anudo, trio di producer cuneesi che darà al progetto un ulteriore tocco magico perfettamente in tono con l'originalità di Gio Evan.



Ore: 22.00

Costo: €12