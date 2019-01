Il Piccolo Principe al Nuovo Teatro San Paolo

IL PICCOLO PRINCIPE

Spettacolo per bambini e ragazzi

Da A. d. S. Exupery

Adattamento e Regia Andrea Bizzarri



Domenica 20 Gennaio ore 16:30

Inizio spettacolo ore 17:00

Acquista o prenota la tua poltrona alla biglietteria ai numeri 0655340226 e 3711793181



Mentre sorvola beato il Sahara, Andreas si accorge di aver terminato il carburante. Impaurito, non riesce più a controllare il suo aereo ed atterra, fortunosamente, nel grande deserto. Qui incontra un bambino, che dice di essere il Principe di un pianeta molto lontano, abitato da soli tre vulcani ed una rosa. “Mi disegni una pecora?”, fa il Piccolo Principe. Un'opera dolce e poeticissima, che suggerisce, con estrema delicatezza, risposte a tanti dei dubbi che, sin dalla sua creazione, avvincono l'Umanità. Una vera e propria fiaba per grandi, in un adattamento romantico e trasognante, per rivivere da vicino le strampalate elucubrazioni del Principe e perdersi nelle magiche atmosfere da lui evocate: per sognare, sul serio, ad occhi aperti!



Cast

Compagnia Teatrale Readarto



Adattamento e Regìa Andrea Bizzarri

Con Alida Sacoor, Matteo Montaperto e Valerio Ribeca



Coreografie Alida Sacoor

Scene Sandro Ippolito

Costumi Lucia Mirabile