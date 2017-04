Peperoncini fritti e baccalà alla diavola: c'è Il Piccante, evento afrodisiaco

Panì, il bistrot dell'Eur, ha deciso di avvicinarsi all'estate con un evento afrodisiaco: "IL PICCANTE". Nelle serate del 26 e 27 aprile Il Piccante sarà dedicato ad una degustazione emozionante, un giusto mix di sapori per tutti i pilati.



Piatti in degustazione a Il Piccante

- Peperoncini fritti con ripieno di caprino

- Gamberi in pastella con salsa all'Habanero

- Pennoni ripieni di ricotta, n'duja con salsa all'arrabbiata

.- Baccalà mantecato alla diavola

Prezzo della degustazione Il Piccante

20 euro incluso calice di vino in abbinamento

Prenotazioni turni Il Piccante

19.30 - 21.30

21.30 - 23.00