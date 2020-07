Il pianoforte romantico: terzo appuntamento musicale al Gonfalone

Interamente dedicato al repertorio per pianoforte, il terzo concerto della stagione estiva dell’Oratorio del Gonfalone si terrà giovedì 16 luglio, alle ore 21.00.

Sul palcoscenico si esibirà Daniele Adornetto, pianista romano che ha all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero (in Brasile, Olanda, Spagna e Tunisia) e collaborazioni per Radio Uno, Radio Tre e per Telemontecarlo.

In programma musiche coinvolgenti e rappresentative dell’intero Ottocento, secolo d’oro per il pianoforte. Il concerto inizierà con il compositore Edvard Grieg e la sua Suite in stile antico (Dai tempi di Holberg) op. 40, opera che esprime i toni più intimi e malinconici della musica popolare norvegese. Seguirà la Polonaise-Fantasie in la bemolle maggiore per pianoforte, op.61, appartenente all’ultima fase creativa di Fryderyk Chopin e caratterizzata da un’ampia libertà della forma.

Concluderà la serata la Sonata n.1 in fa diesis minore op.11 per pianoforte di Robert Schumann. Composta nel 1837 e dedicata alla moglie Clara Wieck - che ne fu straordinaria interprete - la composizione riflette il gusto per il fiabesco e l’immaginario, elementi caratteristici della musica schumanniana



Il concerto successivo si terrà domenica 19 luglio 2020, alle ore 21.00. In programma “Il canto del violoncello”, con Luca Peverini (violoncello) e Tiziana Cosentino (pianoforte); musiche di Čajkovski, Beethoven, Paganini, Mendelssohn, Martucci, Fauré, Schumann.



Biglietti al botteghino: (un'ora prima del concerto)



Posto unico € 25.00



Online Classictic

https://www.classictic.com/en/the_romantic_piano__grieg__chopin___schumann/78415/939553/

Info: https://www.oratoriogonfalone.eu



Contatti

Tel. 06 6875952

E-mail: info@oratoriogonfalone.eu