Un pianoforte ed una tela. La musica e i colori. Una vera esplosione di energia quella che nasce dallo spettacolo musicale “Il Pianoforte che dipinge” di Francesco Maria Mancarella che, dopo aver brevettato un pianoforte dal tocco magico di un pennello, è riuscito ad unire la capacità compositiva musicale, e la traslazione della stessa, su tela.

Vincitore del concorso Medimex (BA), in qualità di maker di nuove tecnologie strumentali, dopo aver fatto parlare di sè sulle principali riviste nazionali, il maestro Mancarella sarà in scena a Roma, al Piccolo Teatro “Il salotto di Pulcinella”, il 3 Marzo alle ore 20,30 e il 4 Marzo alle ore 18, cui seguiranno altre date in Italia, con la direzione artistica di Nadia Carbone. Sarà uno spettacolo speciale, nel cuore di Roma, preceduto il sabato da una degustazione napoletana, per celebrare la città della musica e dei colori per eccellenza, mentre nell’evento di domenica l’ omaggio culinario a Napoli chiuderà la serata. Ed è proprio la città del Sole che più di ogni altra rappresenta l’ anima di questo spettacolo e delle opere dipinte dal Maestro, in cui si assiste ad un incontro tra il libero viaggiare delle note e l’ abilità nel racchiuderle in frammentazioni di colore, in una sorta di pensiero multietnico di origine esclusivamente artistica.

Egli propone attraverso il pianoforte il concetto di ”Now I see”, un progetto audiovisivo, una sorta di comunanza tra le arti il cui pensiero musicale può essere messo in stretta relazione con il mondo visivo: è come se la coscienza di ognuno potesse, attraverso questo strumento, evidenziare le proprie macchie di colore interiori e manifestarle attraverso un percorso gnostico. Uno spettacolo unico nel suo genere della durata di 80 minuti che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccellenza e sarà caratterizzato da un repertorio misto, tra le composizioni del pianista e un mix di grandi temi della musica nazionale ed internazionale. L’ esibizione si avvarra’ dell’ arte del beat box (Filippo Scrimieri) e dello splendido suono del clarinetto (Lorenzo Mancarella).

A rendere magica l’atmosfera sara’ la voce calda di Lidia Cocciolo che attraverso alcuni monologhi raccontera’ di noi, dell’amore e della vita, del bene e del male odierno. La regia video della rappresentazione è firmata da Serena De Simone.