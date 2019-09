Il piacere del colore, la mostra

La Galleria Ess&rrE dal 28 settembre all’ 11 ottobre 2019 alle ore 17,00

inaugura la mostra

“Il piacere del colore”

Curatore: Roberto Sparaci

Direttore artistico: Sabrina Tomei

Ventidue artisti di estrazioni e personalità diverse, circa 35 opere dal comune denominatore.

“Il colore”, che in questa kermesse nazionale propone il tema come pretesto e personalizzazione della tela, del concetto e del fare arte.

Al Porto turistico di Roma nella splendida realtà romana direttamente sul mare, a ridosso delle bellissime imbarcazioni a fare da cornice a questi 15 giorni di Arte contemporanea dedicata all’arte, ogni opera sarà fruibile e paragonabile e ognuno potrà avvalersi della facoltà di ravvisare nelle tele le sensazioni che solo in questi contesti si riesce a percepire. Immergersi in un contesto artistico unico nel suo genere e avere la possibilità con alcuni di loro di relazionarsi direttamente. Inoltre visto l’interesse che stanno suscitando, alcuni saranno promossi anche nelle piattaforme televisive che cureremo a partire da fine settembre.

Le opere in esposizione sono di: Nicole Auè, Raffaele Buda, Filippo De Luca, Giusy Dibilio, Maurizio Diretti, Giusy Cristina Ferrante, Silvana Gatti, Laila, Paola Leonardi, Rita Lombardi, Annalisa Macchione, Francesca Maggi, Anna Maggio, Romeo Mesisca, Mara Morolli, Francesco Ponzetti, Leandro Ricci, Angelo Riolo, Maria Grazia Russo, Giò Stefan, Anna Maria Tani, Norman Tacchi.

Dal 28 settembre all’11 ottobre 2019 i