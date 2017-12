SABATO 16 DICEMBRE ALLE ORE 11:00 , PRESSO LA BIBLIOTECA VALLICELLIANA DI ROMA, VA IN SCENA “IL PESCIOLINO D’ARGENTO”, DELLA COMPAGNIA TEATRO OLTRE



4° appuntamento con “Fiabe a due voci”, la rassegna che promuove e unisce la passione per lo spettacolo dal vivo tra i bambini e la valorizzazione delle biblioteche storiche.

Fondata nel 1993, l’Associazione Teatro Oltre è nuovamente ospite presso il maestoso Salone Borrominiano della Biblioteca Vallicelliana. I testi e le musiche delle fiabe proposte durante la rassegna itinerante sono originali. Ad accompagnarle, ad ogni appuntamento, un attore e uno strumento musicale diverso.

È la volta de Il pesciolino d’argento, di e con Alessandro Cappelli e il cornista Remo Izzo; la fiaba è ispirata ad un’opera scientifica del XVII secolo:



Il medico di corte è inviato dal re di Spagna nelle Nuove Americhe alla ricerca di nuovi ritrovati scientifici. Partendo lascia Marinella, sua figlia, chiusa nel castello in riva al mare. Lei, affacciata alla finestra, gioca ogni giorno con un Pesciolino d’argento che le tiene compagnia. Un bel giorno però, il pesciolino spicca il salto più alto della sua vita e riesce a baciare Marinella. Da quel momento comincia un’avventura che cambierà la vita di Marinella…



Le fiabe, fin dai tempi antichi, sono un momento di crescita del bambino e di presa di coscienza dei propri limiti e paure. Attraverso il percorso del protagonista, guidano il bambino alla costruzione del proprio mondo interiore che, grazie all’esempio positivo dell’eroe, riesce a superare paure e angosce, contribuendo così allo sviluppo della sua personalità e immaginazione.



L’iniziativa di “Teatro Oltre” è molto apprezzata sia dai più piccoli che dai genitori. Con grande soddisfazione Pierfrancesco Ambrogio, fondatore di Teatro Oltre, spiega che: “la rassegna itinerante ‘Fiabe a due voci’ propone delle fiabe accompagnate dalla musica dal vivo per raddoppiarne il valore. La musica, infatti, conferisce alla narrazione una dimensione in più: quella della suggestione emozionale che un linguaggio astratto come la musica suscita attraverso la magia dei suoni.”.



Prezzo del biglietto: €5 Prenotazioni: teatrooltre@yahoo.it

W: www.teatrooltre.com

FB: teatrooltre