Un angolo di città periferico, pressoché ignorato e dimenticato dalle istituzioni, ma spesso sconosciuto anche a molti cittadini. Tuttavia un angolo verde, vivo e ricco il Parco di Centocelle. Percorreremo uno spicchio di storia della città compreso tra il VI sec. a.C. ai primi decenni del XX secolo, cercando di comprendere contemporaneamente la fondamentale importanza delle aree destinate al verde urbano. Relatrice: Dott.ssa Lucilla Fabrizi Appuntamento al Parco di Centocelle Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: Offerta Libera. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso