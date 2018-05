Il Parco delle tombe dell'antica Via Latina

Una visita per scoprire l'area archeologica dell'antica Via Latina.

Tra i monumenti all'interno del sito spiccano il Sepolcro dei Valeri e il Sepolcro dei Pancrazi, tombe “a tempietto” edificate nel II d. C. per i membri di due importanti famiglie dell'epoca, e abbellite da una elaborata decorazione in stucchi dipinti.

Gli eleganti motivi floreali e i personaggi fantastici raffigurati sulle pareti e sul soffitto, che conservano eccezionalmente i colori originali, fanno di questo luogo uno dei più stupefacenti complessi sepolcrali pagani.



Appuntamento: ore 12.00 all'ingresso dell'area archeologica in Via dell'Arco di Travertino, 151 (5 minuti a piedi dalla fermata Metro A “Arco di Travertino”)

Costo della visita: 10 € (include l’ingresso e il diritto di prenotazione)

Attenzione, posti limitati: prenotazione obbligatoria:



emanuela.sarracino@gmail.com

cell. +39 328.8071534