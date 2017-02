Il Parco delle Energie e il lago Ex Snia Viscosa Luoghi normalmente non accessibili al pubblico ​ Costo: GRATIS per i soci Sabato 11 Marzo 2017 - ore 11.00 Tipologia itinerario: natura & parchi, archivi storici, ex aree industriali - luoghi normalmente non accessibili al pubblico; Inizio visita: 11.00, la visita comprende l'entrata all'Archivio Storico e una passeggiata didattica all'interno del Parco delle Energie e al lago Ex Snia Viscosa. Il percorso è lungo circa 1 km. ​ Termine visita: 13.00. Appuntamento: ore 11.00 in Via Prenestina 173, 00176, Roma. La fermata metro C più vicina è MALATESTA (circa 900 mt). Costo visita: gratuita; il ticket d'entrata al sito è anch'esso gratuito. Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. L'iscrizione ha un costo di 5 euro l'anno e si può effettuare on line o contestualmente alla visita. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati. Roma è costellata di luoghi ancora poca conosciuti dove natura e cittadinanza attiva si incontrano dando vita a una delle più recenti esperienze di pratiche di appropriazione di spazi urbani. Dietro il lungo muro che costeggia via di Portonaccio e conduce a largo Preneste, dietro gli edifici della Ex Fabbrica Snia, è nato da circa vent'anni un lago. Non una pozza stagnante, ma un lago vivo, connesso alla falda che ne rigenera le acque e caratterizzato da un proprio ecosistema. Un lago che per i suoi diecimila metri quadrati è più grande di quello ben più noto di Villa Borghese e che per la sua importanza, in una zona martoriata dalla cementificazione, sta mobilitando un intero quartiere per la sua tutela e conservazione. ​ Nel corso della visita ripercorreremo la storia passata e presente di quest'area attraverso il Centro documentazione territoriale Maria Braccante-Archivio Storico Viscosa, inaugurato il 21 febbraio 2015, a quasi 20 anni dal ritrovamento dell'archivio della fabbrica Viscosa, che ne costituisce il fondo principale e che permetterà di comprendere il ruolo territoriale centrale di questo complesso. Infine, mediante la visita al Parco delle Energie e al lago Ex-Snia, saranno illustrate le vicende più recenti che hanno portato oggi alla richiesta da parte della cittadinanza di denominare tale luogo "monumento naturale".