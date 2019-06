Il Papocchio al Teatro Flavio

La Compagnia "Le Ali del Serafino"

presenta IL PAPOCCHIO

di Samy Fayad



Commedia in due atti

Testo storico di Samy Fayad rappresentato per la prima volta nel 1970 a Napoli dalla compagnia di Nino Taranto.



L’azione si svolge nello studio legale dell'Avvocato Russolillo ove piombano i coniugi Amelia e Michele Adinolfi intenti in una guerra familiare causata dal ritrovamento di una ricevuta di un albergo di Cremona che fa emergere il sospetto di un tradimento avvenuto anni addietro.

Al chiarimento si troveranno partecipi tutti i personaggi abituali frequentatori dello studio legale: La bigotta zia Margherita, l’aiutante dell’avvocato, la domestica con un passato un po’ movimentato, la barba di San Cipriano, lo struzzo, un monaco, la pensione di zia Margherita, Don Maglione, i gemelli e i piselli verdi e gialli. Dalle indagini spuntano nuovi personaggi la cui presenza servirà a dipanare il mistero del tradimento e la soluzione del Papocchio finale.



Il finale inatteso e esilarante, farà riflettere su come la vita può essere piena di sorprese.

regia: Massimo Bastone

durata: 2 ore circa