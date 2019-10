Il palco è tuo

Comunicato stampa - CineTeatro L'aura – IL PALCO E’ TUO - 27 Ottobre 2019 ore 21



Il CineTeatro L'aura è lieto di proporre la prima serata di IL PALCO E’ TUO

Domenica 27 Ottobre 2019 alle ore 21:00, sul nostro palco una band pronta ad accompagnare chi si vuole esibire dal vivo, quindi cerchiamo proprio voi! Si voi che amate cantare, ma non sapete dove, voi che usate la doccia come sala registrazione, voi che volete mettervi in gioco, insomma chi ama cantare e si vuole mettere alla prova!

Cerchiamo cantanti, cantautori e live band… pronti a mettersi in gioco esibendosi dal vivo, davanti ad un pubblico che vi potra applaudire o forse no.

Le iscrizioni sono gratuite e saranno aperte fino al 18 Ottobre 2019.

Tutte le info su http://www.teatrolaura.org/portfolio/il-palco-e-tuo/



IL PALCO E’ TUO

27 Ottobre 2019 ore 21:00

Avviso ai soci

Costo del biglietto sarà 10 € più 2 € di tessera associativa obbligatoria.

CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org