Il Palazzo della Cancelleria

***Apertura Straordinaria***



Storico Palazzo di Roma, fu edificato per il cardinale Riario tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, quando diverrà la sede della Cancelleria di Roma. Ancora oggi accoglie i tribunali della Santa Sede: la Penitenzieria Apostolica, la Segnatura Apostolica e la Rota Romana.

All’interno, grazie ad un’apertura straordinaria, si visiterà il Piano Nobile con l’Aula Magna, il Salone dei Cento Giorni del Vasari e la Cappella del Pallio del Salviati, splendidi esempi d’arte manierista.

La visita proseguirà nella mostra sui modelli di Leonardo, grande genio del ‘500, progettista di numerose “macchine”, tra cui la bicicletta, la vite senza fine, il primo elicottero, il carro armato!

Nei sotterranei poi c’è il cosiddetto “laghetto”, scoperto da qualche anno, che ha molte storie da raccontare. Non mancherà una piccola visita anche nella chiesa antichissima di San Lorenzo in Damaso con la pala d’altare di Federico Zuccari e opere di Stefano Maderno, Nicola Salvi, Sebastiano Conca.



Relatrice: Isabella Leone



Appuntamento a Piazza della Cancelleria, 15 minuti prima della visita.

Non adatta agli amici a 4 zampe!

Contributo visita: 15 euro, compreso ingresso e noleggio radio auricolare.

Studenti e convenzionati: 13 euro, compreso ingresso e noleggio radio auricolare.

Minori di 18 anni: 10 euro, compreso ingresso e noleggio radio auricolare.



Prenotazione obbligatoria. Le adesioni vanno compilate tramite il modulo sul nostro sito o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.



Se non verrà raggiunto il numero minimo di 7 iscritti entro le ore 20.00 del giorno precedente della visita, questa verrà annullata e gli iscritti riceveranno comunicazione via mail o sms.



I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2018 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni in possesso di un codice fiscale italiano.



Telefono: 3401964054

Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com

Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso