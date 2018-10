Il palazzo del Consiglio di Stato

Una visita guidata alla scoperta della sede del Consiglio di Stato, ospitato all’interno di Palazzo Spada! Un’apertura straordinaria da non perdere per avere la possibilità di accedere in sale e gallerie solitamente chiuse al pubblico. Sarà possibile ammirare stanze sontuosamente decorate e dalla storia centenaria e conoscere da vicino una delle residenze nobiliari più importanti dei secolo XVI e XVII, appartenuta ad alcune delle più illustri famiglie romane. Visita guidata a numero chiuso!



Quando

Sabato 20 Ottobre 2018 alle ore 11:15



Dove

Piazza Capo di Ferro 13, all’ingresso di Palazzo Spada



Costi

Quota di partecipazione € 10 a persona. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/palazzo-spada-consiglio-stato/