Il Palazzo Cesi Armellini a Borgo



Sabato 13 Gennaio 2018 ore 11.15

Il Palazzo Cesi Armellini a Borgo e il panorama dalla terrazza

Questo elegantissimo palazzo rinascimentale è tra i pochi ancora allineati lungo gli assi preesistenti alla via della Conciliazione. Venne edificato nel 1520 in Borgo Vecchio per il potente ed ambizioso cardinale Francesco Armellini, consigliere di papa Leone X. Vi ospitò una ricchissima collezione di sculture classiche accumulate dal cardinale. Devastato dai Lanzichenecchi nel 1527 durante il Sacco di Roma, fu acquistato nel 1565 dalla famiglia Cesi. L'interno conserva un elegante cortile ad arcate in travertino e al piano nobile i saloni affrescati, una vasta galleria che ospitava la raccolta del cardinale, una cappella e una sala dal soffitto pregiato. Avremo occasione di salire sulla terrazza da dove si ammira una bella veduta sulla città.