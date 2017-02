Il Palatino e il Foro Romano - visita guidata per famiglie con archeologo

Una visita guidata straordinaria nel cuore della Roma repubblicana e imperiale alla scoperta del luogo in cui nacque Roma e dove vide la luce la monarchia e la successiva repubblica. Sul Colle Palatino osserveremo le prime abitazioni dei concittadini di Romolo ancora conservate dal 753 a.C. e ciò che rimane della Domus Augustana. Entreremo poi all'interno del Foro romano dove passeggiando lungo la via Sacra ammireremo le vestigia dell'antica Urbe: dai templi alla piazza, dalla Curia alla Casa delle Vestali fino all'Umbilicus Urbis e al Lapis Niger. Se ami Roma non puoi perdere questa visita guidata nel luogo in cui tutto ebbe inizio. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: telefonare al numero 334/3006636