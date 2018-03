Il nuovo tour dei Meganoidi arriva al Largo Venue di Roma

Il prossimo sabato 10 marzo il "Delirio Experience" tour della band ligure dei Meganoidi arriverà al Largo Venue di Roma, dove la band presenterà il nuovo disco uscito il 16 febbraio scorso.



“Delirio Experience” è il sesto lavoro sulla lunga distanza della band, consacrata come uno dei gruppi musicali indipendenti più importanti del nostro Paese grazie ad album come “Into the Darkness, Into the Moda” e “Outside the Loop, Stupendo Sensation”, entrambi dischi d’oro con oltre 50.000 copie a testa vendute. A seguire dj set a cura di Radio Sonica.



Ingresso 8 euro più d.p., prevendite disponibili su https://www.diyticket.it/events/Musica/832/meganoidi-supersonica