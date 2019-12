Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli 2019-2020

SABATO ORE 16:30

INGRESSO 7 EURO

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

SEGRETERIA: 065814004



21 Dicembre

IL NATALE DI GIAMBURRASCA

Tratto da “Il Giornalino di Giamburrasca” di Vamba





Anche in casa Stoppani sta per arrivare il Natale e il piccolo Giamburrasca non vede l’ora di scartare i regali che tutta la sua famiglia si sta ingegnando a preparagli, ma all’ennesima marachella i genitori decidono di spedirlo in collegio. Rassegnato ormai a dover passare il giorno più gioioso dell’anno tra 4 grigie mura e senza regali o leccornie, Giamburrasca si troverà a scoprire loschi intrighi dei suoi insegnanti e solo smascherandoli potrà tornare a casa e dimostrare alla sua famiglia di essere veramente cambiato.



Dai 4 anni



