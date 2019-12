Il Natale che vorrei, il musical

“IL NATALE CHE VORREI“, musical scritto e diretto da Fausto Verginelli, in scena al TEATRO AUDITORIUM SGM di Roma (Via Portuense 741) dal 4 al 22 dicembre. "Nella fabbrica degli Elfi fervono i preparativi del Natale. Gli Elfi sono in piena attività, mancano pochi giorni e Babbo Natale dovrà partire per la consegna dei doni. Ogni bambino sta per ricevere il dono desiderato…

Un improvviso avvenimento sconvolge i programmi di Babbo Natale e il clima di gioia che contraddistingue questa speciale festa. Ma grazie all’aiuto dei bambini e alla loro capacità di donare amore, gli amici Elfi riusciranno non solo a salvare in tempo Babbo Natale, ma a rendere buoni anche i cattivi, che scopriranno inaspettatamente di avere in fondo al cuore, tanto amore da donare...".

E’ questa, in breve, la trama di questo spettacolo che vuole utilizzare la pervasività dell’immaginario e la favolosità del teatro per portare anche gli adulti a riflettere con un linguaggio semplice su temi come l’amicizia, la condivisione e la diversità’, e come recita Babbo Natale : “essere diversi significa essere unici, come unica è la grande festa del Natale … Che Vorrei!“.

