Il Museo di Santa Maria in Cappella a Trastevere

Inaugurato da poco, questo museo si apre affianco alla graziosa chiesetta di Santa Maria in Cappella a Trastevere e vuole farci conoscere alcune particolarità non solo dell’antica chiesa medievale, ma anche della zona che si estende intorno. Sono conservati qui dentro alcuni oggetti davvero unici, perché risalgono al periodo medievale, testimoniando un’epoca affatto buia per la capitale dal punto di vista artistico. Sarà inoltre possibile accedere all’interno della chiesa, solitamente chiusa al pubblico ed ammirarne i particolari interni oltre che entrare in una parte dell’antico complesso ospedaliero che qui si trovava.



Quando

Sabato 10 Febbraio 2018 ore 16:30



Dove

Vicolo di Santa Maria in Cappella 6



Costi

Quota di partecipazione € 8 a persona, più il biglietto d’ingresso al museo € 6. La prenotazione è obbligatoria.



