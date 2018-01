Una visita guidata per scoprire il museo più originale di Roma.

Negli ambienti ristrutturati dell'Ex centrale termoelettrica Giovanni Montemartini, i macchinari dismessi di inizi '900 sono una suggestiva scenografia per i reperti archeologici qui esposti dal 1997.

Il risultato è uno splendido connubio tra archeologia industriale e arte antica. Attraverso capolavori come la Musa Pensosa, il frontone del tempio di Apollo Sosiano, il grandioso mosaico con scene di caccia proveniente dagli Horti Liciniani, avrete l'occasione di conoscere la storia della città e l'evoluzione dell'arte classica in un contesto d'eccezione in cui passato e presente sono perfettamente integrati.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 10,45 all’ingresso del Museo dell’Ex centrale Montemartini in Via Ostiense, 106

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Il biglietto di ingresso è GRATUITO per i RESIDENTI di Roma e provincia



Prenotazione obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com