Il Museo degli Strumenti Musicali (visita guidata per bambini)

Lo sapevate che nel cuore di Roma c'è un vero e proprio tesoro? E' il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, un museo che raccoglie più di mille strumenti musicali, alcuni molti antichi e altri provenienti da molto lontano! Visitarlo è un'occasione unica per imparare a conoscere e riconoscere gli strumenti musicali, la loro evoluzione nel tempo e il ruolo che ricoprono in un'orchestra! Pronti per questo viaggio nel tempo, nello spazio....e nel suono? Appuntamento a Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a alle ore 10.40 Relatrice: Isabella Leone Contributo visita: 6 euro Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino Repliche gratuite a chi viene accompagnato da un pagante Adulti: tesseramento obbligatorio al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 L'ingresso nel museo per gli accompagnatori gratuiti è obbligatorio e prevede un biglietto d'ingresso di € 5,00 + € 1,00 di diritto di prenotazione. Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e numero di minori + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Il tesseramento è obbligatorio solo per i maggiorenni.