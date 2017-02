Il Museo Barracco e le grandi civiltà del Mediterraneo

Oggi visiteremo insieme un piccolo ma importante luogo di cultura in cui si conserva la collezione che il ricco Giovanni Barracco donò al comune di Roma agli inizi del Novecento. Grande appassionato di storia e archeologia, cominciò a collezionare opere di arte egizia, assira, etrusca, cipriota, greca e romana con l'intento di analizzare come le grandi civiltà antiche del Mediterraneo avessero influenzato l'arte classica. Ci imbatteremo, così, in steli, sfingi di pietra, maschere di mummie, teste di faraoni, rilievi assiri e piccole statuette di donne cipriote lasciandoci trasportare dal fascino dell'antico...