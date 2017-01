Il MU.RO: urban art al Quadraro

Nato nel 2010 dall'idea dell'artista romano David Vecchiato in arte Diavù, il Mu.Ro, ovvero il Museo di Urban Art di Roma, rappresenta oggi una delle realtà artistiche più attive presenti in città. Ideato come un percorso artistico teso alla riqualificazione del quartiere che lo ospita, il Mu.Ro ha trovato quale sua "galleria" naturale le strade del Quadraro, divenuto così un vero e proprio museo della street art. Patrocinato dal Comune di Roma, il Mu.Ro rientra pienamente all'interno di quel movimento di riqualificazione urbana attraverso la street art che sta interessando molti quartieri della capitale. La passeggiata si svolgerà nel quartiere del Quadraro alla scoperta delle opere di artisti del calibro di Lucamaleonte, Gary Baseman, Diavù e Ron English. Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/street-art-quadraro/ La prenotazione è obbligatoria.  APPUNTAMENTO: davanti all'ingresso della metro A / Porta Furba - Quadraro, un quarto d'ora prima dell'inizio della visita.  CONTRIBUTO PER LA VISITA: 9,00 euro intero, 6,00 euro per i già tesserati  PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3498926716-3384682333-3394750696 I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.