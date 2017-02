Il Mosè di Michelangelo e le Terme di Traiano

Visita alla Basilica di San Pietro in Vincoli, una delle chiese più antiche e suggestive di Roma. A due passi da via Cavour, la basilica custodisce due veri tesori: il famosissimo Mosè di Michelangelo appena restaurato (che provocò la famosa frase di Michelangelo: "Perché non parli?") e le catene (vincoli appunto) di San Pietro. Poco distante sorge quella che si suppone sia stata la "cava" dei materiali di spoglio a cui si è attinto per la costruzione della Basilica, una grande testimonianza questa volta dell'architettura romana e cioè le Terme di Traiano i cui possenti resti svettano ancora sulla sommità di Colle Oppio. Informazioni utili Appuntamento: ore 15.30 Piazza San Pietro in Vincoli, 4 Quota di partecipazione: 10€ + tessera 2017 (€5) Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair