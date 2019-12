Il Monte dei cocci, visita guidata con apertura straordinaria

Il Monte dei Cocci o Monte Testaccio, che sorge vicino l’antico Porto di Ripa, è la collina artificiale più alta della Capitale. Si estende per circa 1 km ed è interamente formato da milioni di residui e cocci di anfore dell’epoca antica.

Durante la visita entreremo nella zona archeologica chiusa al pubblico, salendo in cima e ammirando così uno spettacolo unico nel suo genere che permetterà di approfondire il funzionamento dell’approvvigionamento delle

derrate a Roma in una zona fitta di attività portuali osservando dall’alto lo storico quartiere di Testaccio. Una visita che chi ama davvero Roma e la romanità non può assolutamente perdere!

Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Zabaglia 24

Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 6€ 10/17 anni

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729

Modalità di pagamento: in contanti alla guida

Div. abili: presenza di barriere architettoniche