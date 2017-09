Il Monte dei Cocci

Il Parco archeologico di Monte Testaccio è un'immensa collina artificiale che si forma in età imperiale grazie all'accumulo di milioni di frammenti di anfore usate per il trasporto delle merci sbarcate nel vicino porto del Tevere.

Le anfore, contenenti prodotti come olio, vino, garum, la preziosa salsa utilizzata dai Romani come condimento, sono una fonte inestimabile di notizie sulle abitudini alimentari e sui commerci in età imperiale a Roma.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 14,45 all'ingresso dell'area archeologica in Via Nicola Zabaglia, 24

Costo della visita: 8 €

Biglietto di ingresso: 4 €. Ridotto con tessera Feltrinelli, Bibliocard, Metrebus annuale

Attenzione, posti limitati! Prenotazione Obbligatoria!



Cell. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com