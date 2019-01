Il mondo invisibile al Teatro Tor Bella Monaca

AL TEATRO TOR BELLA MONACA L’8 E 9 GENNAIO 2019

“IL MONDO INVISIBILE”, SCRITTO E DIRETTO DA FRANCESCO PUCCIO





Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio alle ore 21 approda sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca IL MONDO INVISIBILE, scritto e diretto da Francesco Puccio, coreografie di Claudia Lo Casto, con Giacomo Casaula, Ico Gasparri, Claudia Lo Casto, Francesco Puccio, Rosario Volpe, racconto fotografico di Ico Gasparri, musiche originali di Ernesto Tortorella. Antico Fa Testo.

Ad ogni uomo il suo destino. Quello di Virgilio è stato celebrare la gloria di Roma nei suoi versi. Ma il poema di Virgilio è anche la storia di un viaggio per mare, di esuli fuggiti da una città distrutta dalla guerra in cerca di ospitalità; quello stesso mare in cui oggi, a distanza di oltre duemila anni, si decide il destino di milioni di migranti. Non sempre, purtroppo, con esiti positivi. Da qui prende l’avvio il legame con il racconto fotografico Mare clandestino di Ico Gasparri.





Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio ore 21

