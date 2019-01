Il mondo in Bianco e Nero

Personale dell’artista

Itzel Cosentino

Dal 3 al 16 febbraio 2019

Vernissage 3 febbraio 2019 ore 18:30



La EtroMirroR ed. / ed. Musicali, sarà ospitata nella splendida location Ex Galleria nel cuore di Roma, il 3 febbraio 2019 dalle 18:30.

Ex Galleria è il fulcro di diverse iniziative, che lasciano spazio agli artisti di esprimere la propria arte. Un salotto artistico, accogliente e intimo che offre la possibilità di dialogare e divertirsi. Per questa occasione sarà presente l'artista poliedrica Itzel Cosentino con la personale: Il mondo in B/N in esposizione fino al 16 febbraio.

L'evento darà modo di discutere, confrontarsi sulla fotografia, sul ritratto (il ritratto d'autore) sull'arte figurativa. Per l'occasione la EtroMirroR presenterà in modo amichevole C’è una ragazza che legge di Giovanni Casalegno, che dà vita al concetto di come l'immagine riesca a rappresentare un pensiero o uno scritto, progetto grafico Roberta Cavalleri.

E di tutte le possibili esposizioni che seguiranno.



Ex Galleria Via Baccina n.66

La mostra è visitabile tutti i giorni, escluso il lunedì dalle ore 18:00 / 02:00

Ingresso gratuito

Gallery