Il mitreo sotterraneo di Circo Massimo

I Viaggi di Adriano vi porta alla scoperta di uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti di tutta Roma: il Mitreo sotterraneo del Circo Massimo. Il mitreo fu scoperto nel corso degli anni '30 del secolo scorso, per la creazione del deposito per le scene del Teatro Nazionale dell'Opera presso l'ex Pastificio Pantanella. Si individuò un vasto edificio del II secolo, in buono stato di conservazione e con una ricercata decorazione marmorea, più volte modificato e adattato nel corso del III secolo a mitreo, un luogo destinato ai riti misterici del dio Mithra, divinità iranico-babilonese il cui culto trovò la massima diffusione nell'impero romano, soprattutto tra il II e il IV secolo d.C. SABATO 20 MAGGIO ORE 11.30 SABATO 27 MAGGIO ORE 11.30 Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: piazza della Bocca della Verità 16/a - accanto alla basilica di Santa Maria in Cosmedin Quota di partecipazione: 16€ intero, 14€ imperial card, convenzionati, 6€ 10/17 Biglietto d'ingresso: incluso Prenotazione obbligatoria e informazioni: www.iviaggidiadriano.it o telefonare al numero 334/3006636 Modalità di pagamento: in contanti alla guida